Video Yaşam İstanbul Heybeliada açıklarında alabora olan tekneden kurtarılanlar dehşet anlarını anlattı | Video

İstanbul Heybeliada açıklarında alabora olan tekneden kurtarılanlar dehşet anlarını anlattı | Video

İstanbul Heybeliada açıklarında alabora olan tekneden kurtarılanlar dehşet anlarını anlattı | Video
26.07.2020 | 08:56

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İstanbul Heybeliada açıklarında deniz belirlenemeyen bir sebeple alabora olan bir teknede bulunan 27 kişiden 11'i kurtarılırken polis ve sahil güvenlik ekipleri denizde arama çalışması başlattı.

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Olay, Heybeliada açıklarında gece 00.50 sıralarında meydana geldi. Mürettebatıyla birlikte 27 kişinin bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik komutanlığı ve İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan 27 kişiden 11'i ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye götürülen 11 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.
Adalar Kaymakamlığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlçemiz Heybeliada açıklarında bugün saat 00.50 sıralarında "DenizTaksi25" isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora olmuştur. Alınan ilk bilgilere göre; mürettebatıyla birlikte (27) kişi bulunan teknedeki yolcular, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerimizce kurtarılmıştır.


Kurtarılanlardan (11) kişi, 112 deniz acil sağlık ekiplerimizce çeşitli hastanelere sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikeleri yoktur. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış, deniz tarama çalışmaları devam etmektedir.

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