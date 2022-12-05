Video Yaşam İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başladı | Video
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başladı | Video

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başladı | Video

05.12.2022 | 12:54

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, 20 ülkeden 3 bin katılımcının yer alacağı İstanbul İnsan Kaynakları Forumu 5-6 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

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