İstanbul - İzmir otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü: Yüzlerce sığırcık kuşu yola kondu | Video
Yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle Bursa-İzmir otobanı üzerine kondu. Sığırcıklara çarpmamak için neredeyse durma hoktasına gelen sürücüler o anları cep telefonlarıyla görüntülediler.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
00:41
İki kardeşi öldüren şüpheli tutuklandı | Video 05.03.2025 | 15:58
04:42
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 05.03.2025 | 15:11
01:17
Tır ile vincin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü | Video 05.03.2025 | 15:00
04:27
Avcılar’da katledilen anne ve 3 çocuğu son yolcuğuna uğurlandı | Video 05.03.2025 | 14:56
02:13
07:43
03:54
Şarkıcı Özcan Deniz savcılıkta ‘şüpheli' sıfatıyla ifade verdi | Video 05.03.2025 | 14:21
00:30
Otomobilin markete girdiği kaza kamerada | Video 05.03.2025 | 13:49
02:10
00:59
Arnavutköy'de mobilya imalathanesinde telefon hırsızlığı kamerada | Video 05.03.2025 | 13:40
02:10
01:28
Ece Gürel’in ormana giriş anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 05.03.2025 | 12:31
01:33
Yolcu dolu minibüs park halindeki tıra böyle çarptı: 12 yaralı | Video 05.03.2025 | 12:29
01:16
Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi | Video 05.03.2025 | 12:23
00:51
Ankara’da 15 yaşındaki kızı bıçakla gasp eden saldırgan yakalandı | Video 05.03.2025 | 12:20
00:33
00:59
02:21
00:17
Sebze satarken babasının kullandığı kamyonetin altında kaldı | Video 05.03.2025 | 12:15