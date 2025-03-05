İstanbul - İzmir otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü: Yüzlerce sığırcık kuşu yola kondu | Video 05.03.2025 | 16:40 Yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle Bursa-İzmir otobanı üzerine kondu. Sığırcıklara çarpmamak için neredeyse durma hoktasına gelen sürücüler o anları cep telefonlarıyla görüntülediler. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa-İzmir otobanı üzerinde uçan yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle yol üzerine kondu. Seyir halindeki araçlar, yol üzerindeki sığırcıkları görüp yavaşladı. Tek şerit halinde yoldan yavaşça ilerleyen sürücüler o anları hayretle izledi. Yol üzerindeki sığırcıkların görüntüsü ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.