Video Yaşam İstanbul Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın

İstanbul Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın

İstanbul Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın
15.09.2021 | 09:01

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İstanbul Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama ve ardından yangın meydana geldi. Patlama sebebiyle çevredeki iş yerleri de zarar görürken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için büyük çaba gösterdi.

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Yangın saat 03:15 sıralarında Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Halitağa Caddesi üzerinde bulunan üç katlı restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoran içerisinde henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve elektrik ekipleri sevk edildi. Restoranın bulunduğu binanın elektrik ve doğalgazı ekipler tarafından kesildi. İtfaiye ekipleri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangını kontrol altına almak için uzun süre çaba sarf etti. Patlama sebebiyle çevrede bulunan iş yerlerinde de hasar meydana geldi. Patlama sesini duyan çevre sakinleri sokağa döküldü. Restoranın arka kısmında bulunan otoparkın görevlisi Şevki Yazan, "Ben otoparkta görevliyim. Bir patlama sesi duydum. O anda hemen yangın tüpüyle müdahale ettim ama söndürmeyi başaramadım. Kollarım yangından etkilendi. Sonra hemen itfaiyeyi aradım. Hemen gelip müdahale ettiler. İçeride kimsenin olup olmadığını bilmiyorum ama galiba kimse yokmuş. Büyük bir patlama sesi geldi. Bizim sadece camlarımız patladı. Bu kafe de bize ait. Orada da ufak bir hasarımız var." ifadelerini kullandı. Restoranın alev alev yandığı anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlamaya, neyin sebep olduğuyla ilgili itfaiye ve polisin incelemeleri sürüyor.

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