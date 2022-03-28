Video Yaşam İstanbul Kadıköy’de kızlar birbirine girdi! Saç saça baş başa kavga kamerada | Video
İstanbul Kadıköy’de kızlar birbirine girdi! Saç saça baş başa kavga kamerada | Video

İstanbul Kadıköy’de kızlar birbirine girdi! Saç saça baş başa kavga kamerada | Video

28.03.2022 | 11:18

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Kadıköy’de sokak ortasında iki kız grubu arasında kavga çıktı. Kızların saç saça baş başa kavgasını ise yanlarındaki erkek şahıslar ayırmaya çalıştı. İki grubun birbirlerine saldırdığı kavgayı gören bazı vatandaşlar ise kavgayı film izler gibi izledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan iki kız grubu sokak ortasında sözlü tartışmada bulundu. Kızlardan birini yanlarındaki erkek şahıslar tutarak sakinleştirmeye çalışırken, koşarak gelen bir kızın saldırmasıyla taraflar arasında kavga başladı. Gruptaki diğer kızların da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Kızlar saçlarını çekip tekme atarak birbirlerine saldırdı. Kızların yanında bulunan erkek şahıslar ise saç saça baş başa kavgayı ayırmaya çalıştı. Tanık olan bazı vatandaşlar ise kavgayı film izler gibi izlediler. Çevredekilerin de müdahalesiyle bir süre sonra kavga sonlandırıldı.

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