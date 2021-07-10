Video Yaşam İstanbul Kadıköy'de korku dolu anlar! Alev alev böyle yandı...

İstanbul Kadıköy'de korku dolu anlar! Alev alev böyle yandı...

İstanbul Kadıköy'de korku dolu anlar! Alev alev böyle yandı...
10.07.2021 | 21:46

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İstanbul Kadıköy’de bir araç trafiğin ortasından alev alev yandı. Sahibinin gözleri önünde küle dönen aracın yandığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın, Kadıköy Göztepe Köprüsü Ankara istikametinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fiat Tempra marka araç sürücüsü yolda seyir halinde olduğu esnada aracı motor kısmından yükselen alevleri görünce aracı otoyolun ortasında bıraktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler aracı sardı.


İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç küle döndü.


Öte yandın aracın trafiğin ortasında alev alev yandığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


"Çaresizce aracının yanışını izledi"
Yaşanan olayı gören çevre esnafından Yakup Köse, "Biz dükkanımızın içerisinde duruyorduk. Bir anda trafiğin içinde bir araçtan patlama sesleri geldi ve yanmaya başladı. Sürücü hemen kendini dışarı attı. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı, işe yaramadı. Sonra çaresiz kaldı, en son ceketiyle müdahale etmeye çalıştı. O da bir işe yaramadı. Sürücü en son kenara geçip aracının yanışını seyretti. Geçmiş olsun" diye konuştu.

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