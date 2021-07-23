Video Yaşam İstanbul Kadıköy'de küçük çocuk sıkılan suyun altında böyle eğlendi

İstanbul Kadıköy'de küçük çocuk sıkılan suyun altında böyle eğlendi

İstanbul Kadıköy'de küçük çocuk sıkılan suyun altında böyle eğlendi
23.07.2021 | 15:23

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İstanbul Kadıköy'de Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol kenarındaki yeşil alanı suladı, küçük çocuk ise sıkılan suyun altında eğlendi.  Suyun altında oynayan, zıplayan çocuğun bu neşeli anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Göztepe Köprüsü'nün yanındaki ağaç ve yeşil alanı suladı. Bu sırada yeşil alanda bulunan bir çocukta, araçtan sıkılan suyun altında oynadı, zıpladı. Sıkılan sudan çocuğun mutlu olduğu görülürken, iki arkadaşı ise uzaktan gülerek izlemeyi tercih etti. Ekipler de halinden memnun olan çocuğa bir süre su sıktı. Bu renkli anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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