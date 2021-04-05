İstanbul Kadıköy'de motosiklette unutulan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada
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İstanbul Kadıköy'de park halindeki motosiklette unutulan cep telefonu, sokakta yürürken fark eden iki kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Hasanpaşa Mahallesinde geçen cumartesi gecesi meydana geldi. Motosiklette unutulan cep telefonunu sokakta yürüyen iki kişi fark etti. Biri motosikletin ön kısmında unutulan cep telefonu alırken, ikili daha sonra kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.