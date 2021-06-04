Video Yaşam İstanbul Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı
04.06.2021 | 10:36

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Son dakika haberleri... İstanbul Kadıköy'de siparişlerini getiren kuryeyi darbeden ve kendisine müdahale etmeye çalışan polisi bıçaklayan şüpheli hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelinin kuryeyi darbedip, polisi bıçakladığı anlar kameraya yansıdı.

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Olay 2 Eylül 2020'de saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fikirtepe'de bulunan parkta arkadaşıyla Hakan Esertaş, tekel bayiinden 145 lira tutarında sipariş verdi. Siparişleri getiren Ruslanbek Rajabov; kendisine 200 lira veren Esertaş'a, yanında bozuk para olmadığını, yakında bulunan bir siteye sipariş götüreceğini ve kendisi ile birlikte gelmesi halinde paranın üstünü orada verebileceğini söyledi. Esertaş ve Rajabov sitenin önüne geldikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Esertaş, kuryeyi darbetmeye başladı. O sırada olay yerinin yakınında oturan polis memuru Osman Şahal (35) olaya müdahale ederek kuryeyi darbedilmekten kurtardı. Hakan Esertaş, bu sefer de polis memuruna saldırdı. Şüpheli cebinden çıkardığı bıçakla polis memurunu sırtından ve karnından bıçakladı. Sitenin güvenlik görevlisi Cemil G. de hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından Hakan Esertaş tutuklanırken hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi aylar sonra tamamlandı. Kasten öldürmeye teşebbüsten ve basit yaralama suçlarından dava açılan şüpheli Hakan Esertaş, müebbet hapis istemi ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan Esertaş'tan şikayetçi olduğunu söyleyen Özbek asıllı Ruslanbek Rajabov, bir süre sonra şikâyetinden vazgeçti. Rajabov, kendisini darp eden kişiyi ise teşhis edemediğini öne sürerken Şahal'ın avukatları, kurye Rajabov'un çalışma izninin ve ehliyetinin olmadığını tespit etti.

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