İstanbul Kadıköy'de sevgili çift kabusu kamerada: Mahalleliye sataşıp camını kırdılar | Video
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Kadıköy’de sokakta yaşayan sevgili bir çift adeta mahallelinin kabusu haline geldi. Binalara girip konaklayan çift, kendilerine tepki gösteren bir vatandaşın camına da alkol şişesi fırlattı. Dehşet anları kameralara yansırken, çevreye ağır küfür ve hakaretler savuran çift polis tarafından yakalandı.
ALKOL ŞİŞESİ FIRLATIP CAMI KIRDI
Kavganın büyümesi üzerine Ahmet isimli şahıs, pencereden kendisine tepki gösteren bir vatandaşın camına alkol şişesi fırlattı. Camın kırılmasının ardından çift hızla sokaktan uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan çifti yakaladı.