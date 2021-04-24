İstanbul Kadıköy'de trafikte levyeli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Kadıköy'de bir sürücünün yaralandığı trafikteki levyeli kavga cep telefonu ve güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
İstanbul Kadıköy'de önceki gün saat 17.00 sıralarında yoğun trafik sırasında yol vermeme yüzünden tartışma çıktı. Büyük bir marketin sanal mağazasında çalışan İsmail Alkan ile tartışan ve henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, bir anda aracına koşarak bagajdan levye çıkardı. Bu sırada hareket eden İsmail Alkan?ın kullandığı hafif ticari aracın peşinden koşan levyeli kişi, önce araca vurdu, daha sonra da metrelerce ileride aracı durdurarak saldırısına devam etti. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmak için olay yerine koştu. Kavga sırasında İsmail Alkan, başından yaralandı. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sırasında yaralanan İsmail Alkan kendi imkanları ile hastaneye giderek tedavi oldu. Yaralı sürücünün olayla ilgili polis merkezine giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.