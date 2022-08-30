İstanbul Kağıthane'de film gibi soygun girişimi kamerada | Video

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Kağıthane’de gaspçı bir çift güpegündüz girdiği kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kendisine direnen kuyumcuyu önce biber gazı sıkarak ardından da silahın kabzasıyla vurarak yaralayan gaspçılar, altın ve paraları çantaya doldurup kaçmak istedi. Sesleri duyan esnaf gaspçıları tabure, tekme ve yumruklarla döverken Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çifti linç girişiminden kurtararak gözaltına aldı. Film sahnelerini aratmayan soygun girişimi ise kameralara saniye saniye yansıdı.
BİBER GAZI SIKIP SİLAHIN KABZASIYLA SALDIRDI
Kuyumcunun direnmesi üzerine gaspçı bu kez de kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca Güngör'ü yaralayarak etkisiz hale getirdi. Kadın gaspçı ardından tezgahın arkasına geçerek elindeki çantaya ziynet eşyalarını ve paraları doldurdu. Kuyumcudaki sesleri duyan çevredeki esnaf koşarak dükkanın önüne geldi. Dışarıya çıkan gaspçı esnaf tarafından tabure, yumruk ve tekmelerle dövüldü. Soygun anları ve linç girişimi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
KAĞITHANE POLİSİ GASPÇI ÇİFTİ LİNÇTEN KURTARDI
Olay sürdüğü esnada cadde üzerinde devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, anlık müdahaleyle linç girişiminde bulunulan gaspçıyı ve yanındaki kadın gaspçıyı esnafın elinden kurtardı. Gözaltına alınan gaspçı Rıza Ö. ve Hatice D., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmeleri sonrasında emniyete götürüldü. Şahısların üst aramalarında ise elektro şok, biber gazı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Para ve altınların bulunduğu çantaya ise el konuldu.
SALDIRIYA UĞRAYAN KUYUMCU TABURCU EDİLDİ
Öte yandan burnu kırılan ve başının çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar Güngör ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede kırılan burnuna müdahale de edilen Yaşar Güngör tedavisinin ardından taburcu edildi.
GASPÇI ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan ifadeleri alınan çiftin dini nikahlı olduğu ve gaspçılardan Rıza Ö'nün emniyette hırsızlık suçundan 2 adet kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınarak "yağma-gasp" suçundan adli işlem yapılan çift, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.