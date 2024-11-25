İstanbul Kağıthane'de İETT otobüsünü çaldıktan sonra parçalarken yakalandılar 25.11.2024 | 10:32 İstanbul Kağıthane'de otobüs garajından çaldıkları İETT otobüsünü, Tuzla'da parçalayıp satmaya çalışan 2 şüpheli ile sökülen parçaları aldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Otobüs tamamen parçalanmaktan son anda kurtarılırken sökülen parçalarla birlikte sahibine teslim edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otobüsün çalındığı ve parçaların söküldüğü anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

N.A., 17.Kasım Pazar günü saat 22.40 sıralarında Kağıthane Otobüs garajına park ettiği İETT otobüsünü, sabah yerinde bulamadığını söyleyerek emniyete başvurarak yardım istedi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracın takip sistemi üzerinde yapılan incelemede, otobüsün Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde olduğu belirlendi.

OTOBÜS PARÇALANIRKEN TUZLA'DA BULUNDU

Polis ekipleri, yaptıkları operasyonda otobüsün park halinde olduğu, Çıkma araç parçaları satan iş yerine baskın yaptı. Baskında Murat H. (46) ve Salih H. ile sökülen otobüs parçalarını ikinci el olarak ucuza aldığı belirlenen Z.A.Ö. (47) gözaltına alındı. Otobüste yapılan incelemede iç koltuk ve elektronik akşamların kısmen söküldüğü, operasyon sırasında söküm işinin devam ettiği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Z.A.Ö.'nün daha önceden 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden Murat H. Ve Salih H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.A.Ö. 'suç eşyasının satın alınması' ve 'mala zarar verme' suçlarından ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Tamamen parçalanmaktan son anda kurtarılan İETT otobüsü ise sökülüp bulunan parçaları ile birlikte mağdur N.A.'ya teslim edildi.