İstanbul Kağıthane'de kaza! Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 0830 sıralarında meydana geldi. Cendere Caddesi üzerindeki üst geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı bariyerleri parçaladı. Savrulan otomobil yaklaşık 50 metre ileride tekrar bariyerlere çarparak durdu. Sürücünün araç içinde sıkıştığını gören çevredekiler, yardıma koştu, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu. Sıkıştığı otomobil içinden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bariyerlere çarpıp hurdaya dönen otomobil, çekiçi ile alınarak götürüldü.