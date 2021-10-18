İstanbul Kağıthane'de para ve bilezikleri çalan hırsız kamerada... Kısa sürede yakalandı

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir adresten 15 bin lira, 500 İsviçre Frangı ve iki altın bilezik çalan bir kişiyi yakaladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Evden Hırsızlık" soruşturması Kağıthane İlçesi'nde açıldı. Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir adresten 15 bin lira, 500 İsviçre Frangı ve iki altın bilezik çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olay yerine bir araçla gelerek olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve kimliği kısa süre içerisinde belirlenen M.S.C.'yi (29) Bayrampaşa'da gözaltına aldı. Kasten yaralama, mala zarar verme ve evden hırsızlık suçlarından ötürü kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.