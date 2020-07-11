İstanbul Kağıthanedeki kan donduran cinayet anı kamerada | Video
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İstanbul Kağıthane iki kardeşe kurşun yağdırarak birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı ve azmettiricisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, iki şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, katil zanlısının kardeşini öldürdükten sonra ağabeyini araç içerisine kurşunladığı ve profesyonel şekilde öldürme olayını hayata geçirdikleri anlatıldı.