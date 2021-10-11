Video Yaşam İstanbul Karagümrük'teki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı: 9 gözaltı
İstanbul Karagümrük'teki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı: 9 gözaltı

İstanbul Karagümrük'teki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı: 9 gözaltı

11.10.2021 | 10:57

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İstanbul Fatih Karagümrük Mahallesinde iki farklı grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı. Mahalleyi pompalı tüfeklerle savaş alanına döndüren grupların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin olaydan önce bir bakkala girip silah zoruyla alışveriş yaptıkları ve sokak ortasında çatıştıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Karagümrük mahallesinde geçtiğimiz hafta sokak ortasına yaşanan çatışmayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından olayın sebebi de ortaya çıktı. İddiaya göre 1 grupta yer alan şüphelilerden Metin H. ve Emre T. mahallede bir bakkala girip pompalı tüfekle tehdit ettikten sonra alış veriş yaptılar.

HUSUMETLİLER BAKKALDA KARŞILAŞTI

Para ödemeden çıktıkları sırada karşılarına daha önceden aralarında uyuşturucu meselesinden husumet bulunan 2. Grup şüphelilerinden Berkay İ. ile tartışamaya başladılar. Gruplar arsında çıkan çatışmada 2. Gruptan Berkay İ.,1. Gruptan ise Emre T. ve Metin H. vurularak yaralandı.

9 KİŞİ YAKALANDI

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın hemen ardından 9 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Şüphelilerin olay öncesinde bakkala girip gasp ettikleri anlar ve pompalı tüfekle sokakta dehşet saçtıkları anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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