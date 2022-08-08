Video Yaşam İstanbul Kartal’da 4 katlı binanın üçüncü katında yangın: Kombi patladı! | Video
İstanbul Kartal’da 4 katlı binanın üçüncü katında yangın: Kombi patladı! | Video

İstanbul Kartal’da 4 katlı binanın üçüncü katında yangın: Kombi patladı! | Video

08.08.2022 | 12:59

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Kartal’da 4 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın sonrası kombi patladı. Patlamanın şiddetiyle mahalleli sokağa dökülürken vatandaşlar, apartmanda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1’i çocuk 4 kişiyi apartmandan kurtardı.

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Yangın, Kartal Cumhuriyet Mahallesi İsmail Dede Caddesi İpek Sokak'ta 4 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası kombi patladı. Büyük bir gürültü duyan vatandaşlar, büyük panik yaşarken mahalleli ise sokağa döküldü. Çevredeki vatandaşlar, dumandan etkilenen 1'i çocuk 4 kişiyi apartmandan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenenleri hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederken Yangın çıkan evde büyük maddi hasar oluştu. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"MAHSUR KALAN YAŞLI İNSANLAR VARDI, OMZUMUZA ALDIK, TAM İNERKEN BİR PATLAMA OLDU"
Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Sinan İnci, "Biz dükkanımızda traş yapıyorduk. Bir patlama sesi duyduk. Bağrışma, çağrışmalar oldu. Yukarıda birilerinin olduğu söylendi. Yukarıya baktığımızda da yangının olduğunu gördük. Bayağı şiddetliydi yangın. Hemen binaya koştuk. Doğal gaz borularını söktük. Mahsur kalan yaşlı insanlar vardı. Yürüyemiyorlardı, omzumuza aldık. Tam inerken bir patlama oldu, büyük bir patlama oldu. Ondan sonra aceleyle indirirken birkaç kişinin daha içeride olduğunu duyduk. Tekrar itfaiyelerden önce. gerekeni yaptık. ondan sonra itfaiye ekiplerimiz sağ olsun yardıma geldi. 4 kişi dumandan etkilendi. 2 yaşlıydı, 2'de ablamız vardı. Bir de çocuk vardı" dedi.

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