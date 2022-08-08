İstanbul Kartal’da 4 katlı binanın üçüncü katında yangın: Kombi patladı! | Video

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Kartal’da 4 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın sonrası kombi patladı. Patlamanın şiddetiyle mahalleli sokağa dökülürken vatandaşlar, apartmanda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1’i çocuk 4 kişiyi apartmandan kurtardı.
"MAHSUR KALAN YAŞLI İNSANLAR VARDI, OMZUMUZA ALDIK, TAM İNERKEN BİR PATLAMA OLDU"
Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Sinan İnci, "Biz dükkanımızda traş yapıyorduk. Bir patlama sesi duyduk. Bağrışma, çağrışmalar oldu. Yukarıda birilerinin olduğu söylendi. Yukarıya baktığımızda da yangının olduğunu gördük. Bayağı şiddetliydi yangın. Hemen binaya koştuk. Doğal gaz borularını söktük. Mahsur kalan yaşlı insanlar vardı. Yürüyemiyorlardı, omzumuza aldık. Tam inerken bir patlama oldu, büyük bir patlama oldu. Ondan sonra aceleyle indirirken birkaç kişinin daha içeride olduğunu duyduk. Tekrar itfaiyelerden önce. gerekeni yaptık. ondan sonra itfaiye ekiplerimiz sağ olsun yardıma geldi. 4 kişi dumandan etkilendi. 2 yaşlıydı, 2'de ablamız vardı. Bir de çocuk vardı" dedi.