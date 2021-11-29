Video Yaşam İstanbul Kartal'da hafif ticari araç rögar kapağına çarpıp takla attı: 1 yaralı
İstanbul Kartal'da hafif ticari araç rögar kapağına çarpıp takla attı: 1 yaralı

İstanbul Kartal'da hafif ticari araç rögar kapağına çarpıp takla attı: 1 yaralı

29.11.2021 | 09:20

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İstanbul Kartal'da, sürücüsünün aşırı sürat yaptığı iddia edilen ve alkollü olduğu öğrenilen hafif ticari araç, rögar kapağına çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 03.30 sıralarında Kartal Yakacık Caddesi Gazi Yücel Sokakta meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Yücel Sağ idaresindeki 34 JH 1341 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kazada sürücü otomobilde sıkışarak yaralanırken yolcu koltuğundaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahaleden sonra yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polislerin yaptığı alkol testinde araç sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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