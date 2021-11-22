Video Yaşam İstanbul Kartal'da trafikte 'ölüm oyunu'
İstanbul Kartal'da trafikte 'ölüm oyunu'

İstanbul Kartal'da trafikte 'ölüm oyunu'

22.11.2021 | 11:11

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İstanbul Kartal Sahil yolunda 5 kişi, yolun karşısına 'birdirbir' oynayarak geçti. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kartal Sahil yolunda meydana geldi. Kartal İskelesi önündeki ışıklara gelen 5 genç, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına 'birdirbir' oynayarak geçti. Işıklarda duran otomobil sürücüleri ise gençlerin önlerinden geçmesini bekledi. Gençlerin tehlikeli oyunu trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilirken, koşarak sahil şeridine geçen gençler bir süre sonra gözden kayboldu.

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