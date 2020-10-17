Video Yaşam İstanbul Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon | Video

İstanbul Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon | Video

İstanbul Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon | Video
17.10.2020 | 09:51

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İstanbul Kartal'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 13 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Kartal'da uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 13 adrese eş zamanlı düzenlenen baskına, özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon yapılan adreslerden birisi de Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman oldu. Apartmandaki daireye giren ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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