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İstanbul Kartal'da yolun karşısına geçerken cipin çarptığı yaya ağır yaralandı

İstanbul Kartal'da yolun karşısına geçerken cipin çarptığı yaya ağır yaralandı

02.12.2021 | 09:52

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İstanbul Kartal D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçerken cipin çarptığı yaya başka bir otomobilin altına savrularak ağır yaralandı. Toplamda 3 aracın karıştığı kazada bir sürücü de hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, saat 22.10 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadıköy istikametinde seyir halindeki 27 AIJ 870 plakalı lüks cip, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Cipin arkasında seyir halindeki 34 DYC 175 plakalı otomobil kazaya karışmamak için manevra yaptı. Orta şeritte seyir halinde olan 11 UC 060 plakalı başka bir otomobil, kazadan kaçmak için manevra yapan otomobile çarptı. Ardından cipin çarptığı yayayı altına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Talihsiz yaya otomobilin altında sıkıştığı yerden diğer sürücülerin otomobili kaldırmasıyla çıkartılarak ambulansa konuldu. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapandı. 34 DYC 175 plakalı otomobilin sürücüsü "Bu cip yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya fırladı. Bu tarafa düştü. Yoldan belli zaten. Yaya şurada yatıyordu. Ben yaya çarpmamak için şuradan kırdım. Bu arkadaşta önce bana çarptı. Sonra yayayı ezdi." şekilden konuştu. Kazalı araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Araçlardan yola akan yağ ve akaryakıt, yol bakım ekipleri tarafından kumlanarak temizlendi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Talihsiz yayanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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