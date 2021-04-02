İstanbul Küçükçekmece'de yüksek gerilim hattı teline temas eden genç öldü
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İstanbul Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 19 yaşında olduğu öğrenilen genç yüksek gerilim hattına temas etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin ailesi ve mahalle sakinleri sokakta toplandı.