İstanbul Maltepe’de bekçilerin hırsızlarla çatışma anları kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:10
İstanbul Maltepe’de bekçilerin hırsızlarla çatışma anları kamerada | Video 12.08.2020 | 10:26
00:50
Edirne hareketli dakikalar, polis havaya ateş açtı | Video 12.08.2020 | 09:43
05:38
00:50
Denizli'de evin bahçesindeki yılan paniği kamerada | Video 12.08.2020 | 10:33
06:34
İstanbul Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi | Video 12.08.2020 | 09:43
05:04
01:20
01:36
01:03
03:00
01:49
Rus milyarderin lüks yatı, Marmaris'e 1,5 milyon lira kazandırdı | Video 11.08.2020 | 19:01
00:14
Valelerin kavgasında flaş gelişme: 3 gözaltı | Video 11.08.2020 | 19:36
03:00
00:33
İBB'den Galata Kulesi'ndeki çalışmalara engel | Video 11.08.2020 | 16:32
01:51
Edirne'de polisten kaçan zanlıların kıskıvrak yakalanma anı kamerada | Video 11.08.2020 | 16:01
05:28
Feribottan denize düşen yolcu, bir saat sonra baygın halde bulundu | Video 11.08.2020 | 15:37
01:35
01:24
04:40
00:10
Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında | Video 11.08.2020 | 11:45
İstanbul Maltepe’de soyguncular bir markete girmeye çalışırken yan dükkanda bulunan bekçiler ile karşılaştı. Kaçmaya çalışan hırsızlardan birisi yakalandı. Yakalan kişiyi kurtarmak isteyen soyguncular bekçilere ateş açtı. Çatışma anı güvenlik kameralara anbean yansırken Bekçiler 4 kişilik hırsız grubundan birisini yakaladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Maltepe'de Cevizli Mahallesi'nde Zuhal Caddesinde saat 05.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir markete girmeye çalışan 4 kişilik soyguncu grup bekçilerin durumu fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Bekçiler soyguncu gruptan birisini yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kişiyi bekçilerin elinden almaya çalışan diğer soyguncular bekçilere silah çekerek ateş açtı. Çıkan çatışmada ölen yada yaralanan olmazken 3 kişilik soyguncu ekip arabalarına binerek olay yerinden kaçtı.Çıkan çatışmanın ortasında kalan bir vatandaş ise son anda kurtuldu. 15 ile 20 el ateşin edildiği çatışmada dükkanlara ve arabalara çok sayıda kurşun isabet etti. Yakalanan kişi gözaltına alınırken, yaşanan çatışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olay ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.