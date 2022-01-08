Video Yaşam İstanbul Maltepe’de dublör şoför oyunu... Makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı
İstanbul Maltepe’de dublör şoför oyunu... Makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı

İstanbul Maltepe’de dublör şoför oyunu... Makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı

08.01.2022 | 10:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Maltepe’de dublör şoför oyunu... Makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı 03:34
İstanbul Maltepe’de dublör şoför oyunu... Makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı 08.01.2022 | 10:47
Bursa’da bu da yaşandı... Parmağına 1 TL sıkıştı 01:09
Bursa'da bu da yaşandı... Parmağına 1 TL sıkıştı 08.01.2022 | 09:56
İstanbul Arnavutköy’de stanttaki telefon hırsızlığı kamerada 00:58
İstanbul Arnavutköy’de stanttaki telefon hırsızlığı kamerada 08.01.2022 | 09:56
SON DAKİKA: Malatya’daki pitbull dehşeti kamerada! Pitbull köpeğiyle 3 kişiyi böyle yaraladılar! 05:58
SON DAKİKA: Malatya'daki pitbull dehşeti kamerada! Pitbull köpeğiyle 3 kişiyi böyle yaraladılar! 08.01.2022 | 09:55
Son dakika: İstanbul Unkapanı’nda İETT otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı 06:27
Son dakika: İstanbul Unkapanı’nda İETT otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı 08.01.2022 | 09:44
Kocaeli’de köpeklerin saldırısından kaçarken derede mahsur kalan vatandaşlar kamerada 01:11
Kocaeli'de köpeklerin saldırısından kaçarken derede mahsur kalan vatandaşlar kamerada 08.01.2022 | 09:33
SON DAKİKA: Sivas’ta feci kaza! Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı... Olay yerinden görüntüler 01:39
SON DAKİKA: Sivas'ta feci kaza! Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı... Olay yerinden görüntüler 08.01.2022 | 09:17
SON DAKİKA: İstanbul Fatih’te 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var... Olay yerinden ilk görüntüler 01:47
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var... Olay yerinden ilk görüntüler 08.01.2022 | 09:17
26 metrelik tur teknesi tamir sırasında alev aldı | Video 02:20
26 metrelik tur teknesi tamir sırasında alev aldı | Video 07.01.2022 | 23:17
Malatya’daki pitbullu saldırı anı kamerada | Video 00:55
Malatya’daki pitbullu saldırı anı kamerada | Video 07.01.2022 | 23:17
Balıkesir’de akılalmaz olay! Doktora ’Karınız değil eşiniz diyeceksin’ diyerek saldırdı! | Video 03:24
Balıkesir'de akılalmaz olay! Doktora 'Karınız değil eşiniz diyeceksin' diyerek saldırdı! | Video 07.01.2022 | 22:34
Kim Milyoner Olmak İster’de basit matematik sorusunu bilemedi! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının elendiği o soru! | Video 03:30
Kim Milyoner Olmak İster’de basit matematik sorusunu bilemedi! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının elendiği o soru! | Video 07.01.2022 | 21:53
Kayseri’de 2 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:08
Kayseri'de 2 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.01.2022 | 19:20
Galapagos Adaları’ndaki yanardağ yeniden faaliyete geçti | Video 00:26
Galapagos Adaları'ndaki yanardağ yeniden faaliyete geçti | Video 07.01.2022 | 18:06
Canlı canlı mezara gömmüşlerdi! Ormandaki vahşete 2 gözaltı | Video 00:42
Canlı canlı mezara gömmüşlerdi! Ormandaki vahşete 2 gözaltı | Video 07.01.2022 | 17:12
Gaziantep’te hasta yakınından doktora mermerli saldırı | Video 01:50
Gaziantep'te hasta yakınından doktora mermerli saldırı | Video 07.01.2022 | 16:53
14 yaşındaki kızlarından 5 gündür haber alamayan ailesi perişan oldu | Video 05:12
14 yaşındaki kızlarından 5 gündür haber alamayan ailesi perişan oldu | Video 07.01.2022 | 16:55
Sanal gerçeklik gözlüğüyle ineklerin süt verimliliği arttı | Video 05:13
Sanal gerçeklik gözlüğüyle ineklerin süt verimliliği arttı | Video 07.01.2022 | 16:56
Ortadan ikiye bölünen araba, 1 kişiye mezar oldu | Video 01:16
Ortadan ikiye bölünen araba, 1 kişiye mezar oldu | Video 07.01.2022 | 16:56
Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada | Video 02:43
Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada | Video 07.01.2022 | 16:40

Maltepe’de E-5 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen sürücü bariyerlere çarptı. Kaza sonrası kız arkadaşıyla otomobili bırakarak kaçan sürücü, polis ekipleri için olay yerine araç sürücüsü olduğunu söyleyen bir başka kişiyi gönderdi. Polis ekipleri ile dublör şoför arasında ilginç diyaloglar yaşanırken kazaya karışan aracın makas attığı anlar ve çiftin kaçışı kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz gün saat 07.00 sıralarında Maltepe E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. 34 BOS 959 plakalı Hyundai marka araç sürücüsü trafikte makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Araçtan inen sürücü ve yanındaki kız arkadaşı otomobili olay yerinde bırakarak uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri otomobil içerisinde inceleme yaptığı esnada araç sürücüsü olduğunu iddia eden Fahri K. isimli şahıs ticari taksiyle olay yerine geldi. Şahsın şüpheli tavırları sonrası karakola götürülen Fahri K.'nın araç sürücüsü olmadığı ortaya çıktı. Yalan beyanda bulunan Fahri K.'ya idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan polis ekipleri ile dublör şoför arasında ilginç diyaloglar yaşanırken otomobil sürücüsünün makas atarak trafikte ilerlediği saniyeler ve kaza sonrası genç çiftin araçtan inerek uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA