İstanbul Maltepe’de dublör şoför oyunu... Makas atarken bariyerlere daldı, aracı bırakıp kaçtı
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Maltepe’de E-5 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen sürücü bariyerlere çarptı. Kaza sonrası kız arkadaşıyla otomobili bırakarak kaçan sürücü, polis ekipleri için olay yerine araç sürücüsü olduğunu söyleyen bir başka kişiyi gönderdi. Polis ekipleri ile dublör şoför arasında ilginç diyaloglar yaşanırken kazaya karışan aracın makas attığı anlar ve çiftin kaçışı kameraya yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün saat 07.00 sıralarında Maltepe E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. 34 BOS 959 plakalı Hyundai marka araç sürücüsü trafikte makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Araçtan inen sürücü ve yanındaki kız arkadaşı otomobili olay yerinde bırakarak uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri otomobil içerisinde inceleme yaptığı esnada araç sürücüsü olduğunu iddia eden Fahri K. isimli şahıs ticari taksiyle olay yerine geldi. Şahsın şüpheli tavırları sonrası karakola götürülen Fahri K.'nın araç sürücüsü olmadığı ortaya çıktı. Yalan beyanda bulunan Fahri K.'ya idari yaptırım uygulandı.
Öte yandan polis ekipleri ile dublör şoför arasında ilginç diyaloglar yaşanırken otomobil sürücüsünün makas atarak trafikte ilerlediği saniyeler ve kaza sonrası genç çiftin araçtan inerek uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.