Video Yaşam İstanbul Maltepe'de film senaryolarını aratmayan Covid-19 karantinasından kaçış anı kamerada | video

İstanbul Maltepe'de film senaryolarını aratmayan Covid-19 karantinasından kaçış anı kamerada | video

İstanbul Maltepe'de film senaryolarını aratmayan Covid-19 karantinasından kaçış anı kamerada | video
23.10.2020 | 11:01

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İstanbul Maltepe'deki karantina yurdunda kalan genç kızın babası tarafından kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde gece saat 01.00 sıralarında Maltepe'de bulunan Mimar Sinan öğrenci yurdunda meydana geldi. Koronavirüs tanısı konulan 27 yaşındaki Bihter H., karantina ihlali yaptı. Polisin İDO iskelesinde yaptığı denetimde karantinada olması gerektiği belirlenince yurda yerleştirildi. İş insanı Ümit H.'nin kızı olduğu öğrenilen Bihter H. bir süre yurtta kaldıktan sonra babasını arayarak kendisini yurttan çıkartmasını istedi. Bunun üzerine Ümit H., emekli polis memuru Hakan Z. ile kebapçı Mehmet C'yi yanına alarak karantina yurduna gitti.


Emekli polis memuru Hakan Z., yurt görevlilerine iş insanı baba Ümit H.'yi savcı, kebapçı Mehmet C.'yi ise hakim olarak tanıttı. Ümit H. yurt görevlilerine kızı Bihter H.'yi görmesi gerektiğini söyleyerek kızının yurt girişine gelmesini istedi. Görevliler ise Bihter H.'yi yurdun giriş kısmına çağırdı. Kısa sürede aşağı inen Bihter H., babasının yanına gitmek isteyince görevliler buna engel olarak temasın yasak olduğunu söyledi. İddiaya göre iş insanı baba ise görevlilere bağırarak 'Bizi sen mi eğiteceksin' diyerek küfürler savurdu. Ardından kızını alarak yurdun dışına çıktı. Görevliler duruma karşı çıksa da emekli polis memuru Hakan Z. ve kendisini hâkim olarak tanıtan kebapçı Mehmet C. görevlilere engel oldu.


Baba ve kızı otomobillerine yöneldi ve bir süre sonra emekli polis ve kebapçı da otomobile binerek yurttan ayrıldı.


SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaşanan olayın ardından harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Emekli polis memuru Hakan Z. ve kebapçı Mehmet C. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ekipler tarafından polis merkezine götürüldü ve ifadeleri alındı. Baba ve kızının il dışına kaçtığı öğrenilirken savcılık yurt görevlileri ve olaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlattı.


OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, baba Ümit H., kebapçı Mehmet C. ve emekli polis memuru Hakan Z.'nin otomobilden inerek öğrenci yurduna geldiği, Ümit H.'nin Bihter H. ile yurt kapısına doğru ilerlediği, Hakan Z. ile Mehmet C.'nin yurt görevlilerine engel olduğu ve şüphelilerin yurttan çıkarak otomobillerine bindiği görülüyor.

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