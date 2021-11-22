Video Yaşam İstanbul Maltepe'de sokak ortasında kadına şiddet | Video
İstanbul Maltepe'de sokak ortasında kadına şiddet | Video

İstanbul Maltepe'de sokak ortasında kadına şiddet | Video

22.11.2021 | 15:41

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İstanbul Maltepe'de sokak ortasında eski nişansını döven kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Maltepe Küçükyalı Çınar Mahallesi'ndeki olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Tuğba Koç (24) ve bir arkadaşı ile sokakta ilerlerken eski nişanlısı Eren Kuvel yanlarına geldi. Eski nişanlı bir anda Tuğba Koç'u yumruklamaya başladı. Tuğba Koç'un arkadaşının araya girmesi ile saldırgan Eren Kuvel uzaklaştı. Çok geçmeden tekrar Tuğba Koç'un koşarak yanına gelen saldırgan yeniden genç kadına saldırdı. Saldırgan, Tuğba Koç'u defalarca yumrukladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anlarını, aynı mahallede oturan bir kişi cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Tuğba Koç, Eren Kuvel hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğba Koç'un Eren Kuvel tarafından daha önce de darp edildiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu öğrenildi.Eren Kuvel şikayet üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuvel ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


"BENİ HAFTADA BİR DÖVDÜĞÜ OLDU"
Yaşadıklarını anlatan Tuğba Koç "Sırf telefonunu açmadım, mesaj atmadım, dışarı çıkarken haber vermedim diye yaşandı bu olay. Biz bu kişiyle nişan atmıştık, fakat sonra tekrar konuştuk. Biz aynı mahallede oturuyorduk. Bu beni sık sık hırpalıyordu. Hırpalamaktan kastım gelip kafama vuruyordu. Yumruk ve tekme atıyordu. Bana vurması erkeklik mi, Aksine acizlik. Dün alışveriş yapmak için dışarı çıktım. Aradı açmadım açmadığım için 'Dışarı çıkarken bana haber vermedin' dedi. Bizim kapının orada beklemiş beni. Sokağın başında görünce koşa koşa geldi. Anladım ki saldıracak 'Yapma' dedim. Vurmaya başladı. Araçların arasına sıkıştırdı vurmaya devam etti. Video son anlarda çekilmiş onun öncesi de var. 'Kendine vur sen kendine vuramazsın bana vurursun anca' dedim, sonra beni tekrar darp etti. Şu an kafamı çeviremiyorum bütün kemiklerim ağrıyor. Ondan korkumdan Çorlu'ya gittim. Beni hala tehdit ediyor. Beni her hafta en az 1 kere dövdüğü oldu" dedi.

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