Video Yaşam İstanbul Maltepe'de su borusu patladı | Video
İstanbul Maltepe'de su borusu patladı | Video

İstanbul Maltepe'de su borusu patladı | Video

15.09.2022 | 11:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Maltepe’de su borusu patladı | Video 02:55
İstanbul Maltepe'de su borusu patladı | Video 15.09.2022 | 11:31
İran’dan gelen 5 kişinin midesinde 6 kilo 145 gram afyon sakızı ele geçirildi | Video 01:04
İran’dan gelen 5 kişinin midesinde 6 kilo 145 gram afyon sakızı ele geçirildi | Video 15.09.2022 | 11:28
Biber yüklü kamyonetin kaza yaptığı anlar kamerada | Video 00:36
Biber yüklü kamyonetin kaza yaptığı anlar kamerada | Video 15.09.2022 | 11:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Eylül 2022 Perşembe 2022 atv izle! | Video 11:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Eylül 2022 Perşembe 2022 atv izle! | Video 15.09.2022 | 11:19
Adana’da narkotik operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı | Video 01:05
Adana'da narkotik operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı | Video 15.09.2022 | 11:00
Eskişehir’de sokak ortasında kavga anı kamerada | Video 00:23
Eskişehir’de sokak ortasında kavga anı kamerada | Video 15.09.2022 | 11:00
Ataşehir’de yolda tartıştıkları motokuryeyi böyle darbettiler! İşte o anlar | Video 04:14
Ataşehir'de yolda tartıştıkları motokuryeyi böyle darbettiler! İşte o anlar | Video 15.09.2022 | 10:17
Esenyurt’ta maskeli saldırganlar 2 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu | Video 05:26
Esenyurt’ta maskeli saldırganlar 2 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu | Video 15.09.2022 | 10:15
Kripto Para vurguncularına operasyon! Beşiktaş’ın adıyla Bitcoin dolandırıcılığı yaptılar | Video 00:33
Kripto Para vurguncularına operasyon! Beşiktaş’ın adıyla Bitcoin dolandırıcılığı yaptılar | Video 15.09.2022 | 10:52
Hakkari’de ’Eren Abluka-37’ Operasyonu başlatıldı | Video 01:12
Hakkari'de 'Eren Abluka-37' Operasyonu başlatıldı | Video 15.09.2022 | 10:22
KOM polisinden “Zincir” operasyonu | Video 02:51
KOM polisinden “Zincir” operasyonu | Video 15.09.2022 | 10:42
Tarsus’ta otomobilde silahlı saldırı sonucu ölen 2 kişinin faillerinden 3’ü yakalandı | Video 01:19
Tarsus'ta otomobilde silahlı saldırı sonucu ölen 2 kişinin faillerinden 3’ü yakalandı | Video 15.09.2022 | 10:37
Havalimanında kaçakçılığa geçit yok! Bir ayda 26 milyon TL’lik kaçak eşya ele geçirildi | Video 01:34
Havalimanında kaçakçılığa geçit yok! Bir ayda 26 milyon TL’lik kaçak eşya ele geçirildi | Video 15.09.2022 | 10:35
Esenyurt’ta maskeli saldırganlar 2 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu | Video 05:26
Esenyurt’ta maskeli saldırganlar 2 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu | Video 15.09.2022 | 10:18
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı | Video 01:27
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı | Video 15.09.2022 | 10:06
4 ilde 260 vatandaşı dolandıran suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı | Video 01:10
4 ilde 260 vatandaşı dolandıran suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı | Video 15.09.2022 | 10:04
Ters yönde giden hafriyat kamyonu kamerada | Video 00:30
Ters yönde giden hafriyat kamyonu kamerada | Video 15.09.2022 | 09:24
Nemrut kraterindeki ayılar aç kalınca insanlara saldırdı | Video 01:32
Nemrut kraterindeki ayılar aç kalınca insanlara saldırdı | Video 15.09.2022 | 09:32
Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video 02:53
Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video 15.09.2022 | 09:32
Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video 02:53
Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video 15.09.2022 | 09:24

MALTEPE'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusunu patladı. Tazyikli su metrelerce havaya yükselirken, bazı iş yerlerinin suyu kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 09.00 sıralarında Çınar Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İSKİ ekipleri kaldırımda çalışma yaptığı sırada, su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle su metrelerce yükseldi. Su borusunun patlamasıyla cadde sular içinde kaldı. Caddedeki bazı iş yerlerinin ise suyu kesildi.

"50-60 METRE YÜKSELDİ"
Esnaf Ömer Faruk Demir, "Orda çalışma yapıyorlardı. Eski bir çalışma herhalde. Sularımız kesildi. Mağduruz. Bulaşıklar öyle kaldı. 50- 60 metre yükseldi. Hemen üzerini kapattılar. Araçların üzeri su oldu. Yolu da su bastı" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA