İstanbul Maltepe'de su borusu patladı | Video

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MALTEPE'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusunu patladı. Tazyikli su metrelerce havaya yükselirken, bazı iş yerlerinin suyu kesildi.
"50-60 METRE YÜKSELDİ"
Esnaf Ömer Faruk Demir, "Orda çalışma yapıyorlardı. Eski bir çalışma herhalde. Sularımız kesildi. Mağduruz. Bulaşıklar öyle kaldı. 50- 60 metre yükseldi. Hemen üzerini kapattılar. Araçların üzeri su oldu. Yolu da su bastı" dedi.