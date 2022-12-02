İstanbul merkezli 15 ilde operasyon: 39 gözaltı | Video

“Hayali İhracat, Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet” suçlarına karışan bir şebekeye İstanbul merkezli 15 ilde operasyon yapıldı. Aralarında Gümrük Memurları, Gümrük Müşavirleri ve bazı firmaların sahiplerinin de olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Hayali İhracat, Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet" suçlarına karışan bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Kamuyu yaklaşık 73 milyon lira zarara uğratan, farklı Gümrük Müdürlükleri'nde görevli 12 Gümrük Memuru, 11 Gümrük Müşaviri ve 29 firma sahibinin de aralarında olduğu 52 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 15 ilde çok sayıda adrese baskın yapıldı. 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.