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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul merkezli 15 ilde operasyon: 39 gözaltı | Video 02.12.2022 | 14:35
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Otomobili ile kamyonet arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video 02.12.2022 | 14:35
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Fabrikanın bahçesinde işçinin koluna yorgun mermi isabet etti | Video 02.12.2022 | 14:24
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Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu | Video 02.12.2022 | 14:03
01:20
Son Dakika: Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem! | Video 02.12.2022 | 13:57
03:34
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'ye düştü | Video 02.12.2022 | 13:42
08:51
03:16
Cenazede kurşun yağdırdı, benzin istasyonunda öldüresiye darp edildi | Video 02.12.2022 | 12:28
00:35
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Uyuşturucu taciriyle polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca | Video 02.12.2022 | 12:28
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Galata köprüsü üzerinde İETT otobüsü kaza yaptı: 3 yaralı | Video 02.12.2022 | 11:34
02:52
Sivas’ta korkutan yangın! Bir kişi yanmaktan son anda kurtarıldı | Video 02.12.2022 | 11:45
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Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı | Video 02.12.2022 | 11:33
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Şanlıurfa'da JASAT’tan dolandırıcılara operasyon: 2 tutuklu | Video 02.12.2022 | 11:26
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Antalya’da akıl almaz kaza: 1 ölü | Video 02.12.2022 | 11:26
“Hayali İhracat, Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet” suçlarına karışan bir şebekeye İstanbul merkezli 15 ilde operasyon yapıldı. Aralarında Gümrük Memurları, Gümrük Müşavirleri ve bazı firmaların sahiplerinin de olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.