İstanbul merkezli 2 ilde DEAŞ opeasyonu! 7 şüpheli yakalandı | Video 11.06.2023 | 13:13 Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; İstanbul merkezli 2 ilde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.