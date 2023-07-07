İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 07.07.2023 | 12:54 İstanbul merkezli Yalova ve Eskişehir'de düzenlenen çete operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, liderliğini cezaevinde bulunan Ümit S.'nin yaptığı Sarallar olarak bilinen çetenin alt grubuna yönelik çalışma başlattı. Çetenin "Yağma", "Tehdit", "Kişiyi Hürriyetten Yoksun Kılma", "Kasten Yaralama" eylemlerinde bulunduğunu tespit edildi. Eylemlere karışan şüphelileri tespit eden polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler 6 ay süren teknik takibin ardından operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde İstanbul, Eskişehir ve Yalova'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 30 adet fişek ele geçirildi.