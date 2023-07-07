İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video
İstanbul merkezli Yalova ve Eskişehir'de düzenlenen çete operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
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