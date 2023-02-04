Video Yaşam İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video

04.02.2023 | 09:50

Vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kendilerine para gönderilmesini sağlayan dolandırıcılara İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 'dolandırıcılık' suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar üzerinden para kazanmak vaadiyle dolandırıcılık amaçlı banka hesap numaralarıyla paylaşımlar yapan şüpheliler tespit edildi. Bu paylaşımlara inanan vatandaşların yakınları ile görüştüklerini düşünerek verilen banka hesaplarına para gönderimi yaptıkları ve dolandırılarak mağdur edildikleri çalışmalar kapsamında belirlendi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik 31 Ocak'ta İstanbul merkezli Diyarbakır, Mersin ve Antalya'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 00:15
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 04.02.2023 | 10:46
Adana’nın yükseklerinde kar yağışı; Kozan-Feke yolu trafiğe kapandı | Video 00:59
Adana'nın yükseklerinde kar yağışı; Kozan-Feke yolu trafiğe kapandı | Video 04.02.2023 | 10:20
Çorum’da 4 büyüklüğünde deprem | Video 02:30
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem | Video 04.02.2023 | 10:19
Boşanma aşamasındaki eşini 5 kurşunla vurarak ağır yaraladı | Video 01:08
Boşanma aşamasındaki eşini 5 kurşunla vurarak ağır yaraladı | Video 04.02.2023 | 09:52
İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video 00:44
İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video 04.02.2023 | 09:50
Konvoy ile yolu trafiğe kapatıp, meşale yakarak halay çektiler | Video 00:45
Konvoy ile yolu trafiğe kapatıp, meşale yakarak halay çektiler | Video 04.02.2023 | 09:24
Küçük çocuğun 3 parmağı kopmuştu! Şişli’de AVM’deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:03
Küçük çocuğun 3 parmağı kopmuştu! Şişli’de AVM'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.02.2023 | 09:28
Ankara’da kar yağışı etkisini artırdı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 03:05
Ankara’da kar yağışı etkisini artırdı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 04.02.2023 | 09:08
Son dakika | Başkan Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz | Video 11:26
Son dakika | Başkan Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz | Video 03.02.2023 | 21:43
Bakan Murat Kurum’dan 14 Mayıs mesajı: İstanbul’u beceriksizliğe terk etmeyeceğiz | Video 06:38
Bakan Murat Kurum’dan 14 Mayıs mesajı: İstanbul’u beceriksizliğe terk etmeyeceğiz | Video 03.02.2023 | 18:56
SON DAKİKA: Bahçelievler’deki feci kazanın otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 5 yaralı 00:44
SON DAKİKA: Bahçelievler'deki feci kazanın otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 5 yaralı 03.02.2023 | 18:02
Şişli’de polisi gören şüpheli bonzaiyi sobaya attı | Video 00:57
Şişli'de polisi gören şüpheli bonzaiyi sobaya attı | Video 03.02.2023 | 15:40
TEM otoyolunda ters şeritten giden sürücü kamerada | Video 00:51
TEM otoyolunda ters şeritten giden sürücü kamerada | Video 03.02.2023 | 15:40
Bodrum’da önce hortum çıktı, sonra dolu ve sağanak yağış etkili oldu | Video 04:09
Bodrum'da önce hortum çıktı, sonra dolu ve sağanak yağış etkili oldu | Video 03.02.2023 | 15:17
Osmaniye’de 4.6 büyüklüğünde deprem | Video 01:03
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem | Video 03.02.2023 | 14:35
‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:56
‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03.02.2023 | 14:20
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:18
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı | Video 03.02.2023 | 14:08
Arkadaşlarının cezaevinden çıkmasını kutlayan grup ortalığı birbirine kattı | Video 01:29
Arkadaşlarının cezaevinden çıkmasını kutlayan grup ortalığı birbirine kattı | Video 03.02.2023 | 14:08
Manisa’da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 00:53
Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 03.02.2023 | 12:48
İzmir’de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 00:31
İzmir'de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 03.02.2023 | 12:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA