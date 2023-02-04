İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video
Vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kendilerine para gönderilmesini sağlayan dolandırıcılara İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tespit edilen şüphelilere yönelik 31 Ocak'ta İstanbul merkezli Diyarbakır, Mersin ve Antalya'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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