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İstanbul merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı | Video

14.05.2025 | 10:49

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kadınları bin dolar karşılığında gönderdikleri iddia edilen şebeke üyesi 8 kişi polis tarafından yakalandı. Operasyon kapsamında fuhuş yapmaya zorlandıkları iddia edilen 9 kadın da kurtarıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri organize şekilde fuhuş yaptıran bir şebekenin varlığını tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Şebekenin hazırladığı kataloglardan seçim yapan müşterilere, geceliği bin dolar karşılığında kadın gönderdikleri belirlendi. Kadınların genellikle 5 yıldızlı otellere şebekeye bağlı elemanların kullandığı özel otomobillerle götürüldüğü de tespit edildi.

9 İLÇE VE 2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ahlak Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasının ardından önceki gün Esenyurt, Büyükçekmece, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli ile Sakarya ve Zonguldak'ta tespit edilen 18 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda organize şekilde fuhuş yaptıran 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ele geçirilen cep telefonlarına incelenmek üzere el kondu. Diğer yandan operasyon kapsamında fuhuşa zorlandıkları iddia edilen 9 kadın da kurtarılarak, mağdur olarak ifadeleri alındı. Kadınların geceliği bin dolar karşılığında gönderildikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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