İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 21 gözaltı | Video

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen karışımlı kaçak akaryakıt operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli üç ilde 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin; atık yağları kapalı kasa fiber tanklı araçların içerisinde topladıkları ve kaçak akaryakıta dönüştürdükten sonra satarak piyasaya sürdükleri belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 181.700 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Dört kamyon, dört kapalı kasa kamyonet, iki çekici, bir dorse ve üç tankere de el konuldu.