İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 20 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Kadıköy, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde iş yerlerine çökerek zorla senet imzalatan, yağma olaylarına karışan ve cinayete teşebbüsten aranan çete üyesi 20 kişi yakalandı.
Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Zanlılar hakkında başlatılan adli tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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