İstanbul merkezli 4 ilde "change" araç operasyonu: 18 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda kaza, deprem ve yangın gibi sebeplerden kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini yasadışı başka araçlara uyarlayarak change işlemi yapan 18 şüpheli gözaltına alındı.
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