Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.11.2022 | 09:05
03:03
Düzce'deki depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video 23.11.2022 | 09:03
00:55
01:27
Düzce'deki deprem anı güvenlik kemarasında | Video 23.11.2022 | 08:05
00:58
03:33
14:53
A Haber Düzce'de deprem bölgesinde! İşte ilk görüntüler | Video 23.11.2022 | 06:50
04:53
02:10
02:39
Sakarya'da deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 23.11.2022 | 06:03
01:32
00:38
Düzce'deki deprem sonrası halk sokağa döküldü | Video 23.11.2022 | 06:03
03:38
00:24
00:15
01:50
Fatih’te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 22.11.2022 | 18:31
00:18
10:33
Din Alimi Prof Dr. Raşit Küçük son yolculuğuna uğurlandı | Video 22.11.2022 | 16:24
05:59
Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı | Video 22.11.2022 | 15:52
02:18
Kayseri'de cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 22.11.2022 | 15:46
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin 14’ü gözaltına alındı. Aralarında gizli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ile “TSK mahrem imam” olarak tabir edilen hücre sorumluları da bulunuyor.