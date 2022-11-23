İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin 14’ü gözaltına alındı. Aralarında gizli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ile “TSK mahrem imam” olarak tabir edilen hücre sorumluları da bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin 14'ü gözaltına alındı. Aralarında gizli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ile "TSK mahrem imam" olarak tabir edilen hücre sorumluları da bulunuyor.