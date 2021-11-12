Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Sarıyer’de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı 12.11.2021 | 11:59
04:33
Yarım asır birlikte yaşadığı engelli eşine bakmak için çabalıyor | Video 12.11.2021 | 11:43
01:00
Mersin’de 3 gündür kayıp 2,5 yaşındaki Müslüme aranıyor | Video 12.11.2021 | 11:41
01:37
Yavru ayı karayolunda araçlara aldırış etmeden böyle yürüdü | Video 12.11.2021 | 11:20
05:01
00:43
Roma dönemine ait 'Lahit' ele geçirildi | Video 12.11.2021 | 11:19
00:41
Adana'da 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin tl dolandırdılar! 12.11.2021 | 11:18
04:55
Sivas'ta dinlenme odalı 'Boğaz Köprüsü' | Video 12.11.2021 | 11:09
06:09
İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 12.11.2021 | 10:54
01:33
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı | Video 12.11.2021 | 10:54
04:38
02:08
Çarpışan otomobiller sulama kanalına düştü: 3 yaralı 12.11.2021 | 11:04
00:43
Roma dönemine ait lahit parçasını satmak isterken yakalandı | Video 12.11.2021 | 11:00
11:35
01:02
00:26
Sivas'ta ormanda aranan Esra, kent merkezinde bulundu 12.11.2021 | 10:03
04:16
İznik Gölü’ndeki çekilme 200 metreye dayandı 12.11.2021 | 10:26
00:36
Hırsız, Yemeksepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı | Video 12.11.2021 | 10:29
09:10
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2012 Polis Akademisi giriş sınavına FETÖ/PDY örgütüne ait evlerde hazırlandığı tespit edilen şahıslar ile birlikte örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında çeşitli görev alan 23 şüphelinin yakalanması için bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. İstanbul, Gaziantep, Şırnak ve Erzurum'da yapılan operasyonlarda 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalar çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltına alınanla arasında, örgüt üyeleri arasında kullanılan gizli haberleşme programı Bylcok kullanıcılarının olduğu, aktif kamu personelleri ile avukat, eczacı, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından şüphelilerin de olduğu öğrenildi. Zanlılar arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ üyeleri ile örgüt arasındaki irtibatları sağlayan mahrem imamlar da yer alıyor. Yakalanan şüpheli şahısların bir çoğunun örgütsel iletişim modeline uygun ankesör/büfe hatlarından arandığı kaydedildi. Emniyet ekipleri, adreslerde bulunamayan firari 7 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.