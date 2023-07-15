İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 15.07.2023 | 09:46 İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ /PYD) yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ /PDY) ilişkin operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli Konya, İzmir ve Bursa illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 1 ihraç askeri personel öğretmenin de bulunduğu toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin yabancı şahıslar adına kayıtlı örgütsel telefon numaraları üzerinden Bylock kullandıkları tespit edildi. Terör örgütü liderinin talimatı ile Bank Asya'ya para artışı sağlayan ve örgütsel iletişim modeline uygun ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kayıtları olan şüpheli şahısların örgütün bölge ve mahrem yapılanmalarının içinde bulundukları belirlendi. Şüphelilerinden 1'inin örgüt içi evlilikleri düzenlediği ayrıca yakalananların arasında Türkiye'ye getirilen yabancı öğrencilerin maddi kaynaklarını sağlayan şüphelinin de yer aldığı öğrenildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere devam edildiği belirtildi.