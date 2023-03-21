İstanbul merkezli 4 ilde ihale çetesine operasyonda 9 tutuklama | Video
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sevk edilen 31 şüpheliden 9'u, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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