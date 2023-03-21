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İstanbul merkezli 4 ilde ihale çetesine operasyonda 9 tutuklama | Video

İstanbul merkezli 4 ilde ihale çetesine operasyonda 9 tutuklama | Video

21.03.2023 | 11:10

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, mezat salonlarında ihaleye fesat karıştıran, ihaleye girecek kişileri tehdit ve şiddetle yıldıran bir suç ağını tespit etmiş, İstanbul'daki İcra Müdürlüklerinde düzenlenen taşınmazların satışı sürecinde kalabalık olarak hareket ettikleri belirlenen çetenin, ihalelere katılmak isteyen vatandaşları baskı, cebir ve tehdit yoluyla vazgeçirdikleri, ihaleye girecek kişilerle önceden anlaşarak ihale şartlarını ve ihaleye konu taşınmazların fiyatlarını etkileyerek haksız menfaat sağladıkları, kamuyu yüklü miktarda zarara uğrattıkları belirlenmişti. İstanbul merkezli olmak üzere Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan suç ağının 60 üyesi gözaltına alınmıştı. Operasyonda yakalanan 60 şüpheliden 20'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u ise savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Diğer 31 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sevk edilen 31 şüpheliden 9'u, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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