İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: Piyasa değeri 23 milyon lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi | Video
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 23 milyon lira olan kaçak tütün ürünleri ele geçirilirken operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
PİYASA DEĞERLİ YAKLAŞIK 23 MİLYON LİRA OLAN KAÇAK TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ
Kaçakçılık Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaların devamında saat 05.00 sıralarında 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli Yalova, Van ve Kocaeli' de belirlenen 18 farklı adres ile nakliyede kullanılan araçlara yönelik operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değerli yaklaşık 23 milyon lira olan 48 milyon 442 bin adet boş makaron, 10 milyon 92 bin 560 adet dolu makaron, 2 bin 634 adet kaçak sigara, 320 kilogram nargile tütünü, 345 adet puro, 19 adet elektronik nargile makinesi, 3 bin 986 kilogram kıyılmış tütün, 37 bin 180 adet sökülmüş bandrol, 63 bin adet boş sigara paketi, 102 bin adet yaprak sigara kağıdı, 50 bin adet sigara filtresi, 8 adet sigara dolum makinesi ve 8 adet kompresörü, 1 adet hava tankı, 1 adet kurutucu, 3 adet fan, 2 adet ısıtıcı, 2 adet makas ve 2 adet maket bıçağı ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde sigara ve tütün kaçakçılığı yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkındaki adli işlemler devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
Elazığ'da trenin çarptığı 2 işçi ağır yaralandı | Video 19.06.2023 | 13:36
02:35
İzmir’deki katliamda 1 gözaltı! 4 kişi neden öldürüldü? | Video 19.06.2023 | 13:35
02:56
Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı | Video 19.06.2023 | 13:01
04:07
00:06
Ankara narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe | Video 19.06.2023 | 13:12
00:27
15 ton taklit sıvı deterjanla yakalandılar | Video 19.06.2023 | 13:12
00:10
TKP terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı | Video 19.06.2023 | 13:11
00:23
Sahte belgeler satılıyordu… İki iş yerine 326 bin lira ceza! | Video 19.06.2023 | 13:11
03:50
Haliç’te korkutan görüntü! Suyun rengi kahverengiye döndü | Video 19.06.2023 | 11:35
00:36
İstanbul’da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı | Video 19.06.2023 | 11:35
02:11
02:10
01:16
Maltepe'de dua okuyan imam ile çocuğun oyunu yürek ısıttı | Video 19.06.2023 | 11:34
02:53
03:16
Pitbull beslediği kedilere saldırdı, tartıştığı sahibi burnunu kırdı | Video 19.06.2023 | 10:13
00:38
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 torbacı tutuklandı | Video 19.06.2023 | 10:51
00:34
Kartal D-100'de makas terörü kamerada | Video 19.06.2023 | 10:50
03:14
01:29
Arkadaşı boğulan gencin kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 19.06.2023 | 11:35
01:17
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı | Video 19.06.2023 | 11:40