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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu | Video 13.05.2022 | 09:23
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Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada | Video 13.05.2022 | 08:51
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Bursa'da 3 katlı metruk bina yangında küle döndü | Video 13.05.2022 | 08:29
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'Karadul'un da içinde olduğu DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2022 | 08:27
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Adana’da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon | Video 13.05.2022 | 08:27
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Freni arızalanan Tesla son sürat kongre merkezine girdi | Video 12.05.2022 | 21:32
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İrem Derici konserinde gözyaşlarına hakim olamadı | Video 12.05.2022 | 19:51
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Ünlü şarkıcı İrem Derici'den Cem Belevi'ye konserden gönderme | Video 12.05.2022 | 18:51
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Otomobili kundaklayan 3 zanlı tutuklandı | Video 12.05.2022 | 18:43
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Samsak Döveci türküsü, sözleri Keşan'a uyarlanarak, klipleştirildi | Video 12.05.2022 | 17:52
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Kocaeli'de hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı | Video 12.05.2022 | 15:42
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İstanbul Beykoz’da 400 pet şişeyle sandal yapıp dereye indiler 12.05.2022 | 15:36
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Aralarında KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş eski emniyet mensupları, avukatlar, öğretmenler ve mühendislerin de olduğu 12 kişi gözaltına alındı.