İstanbul merkezli 5 ilde sigara kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 5 ilde sigara kaçakçılarına düzenlenen operasyonlarda 61 bin paket sigara, bin 75 puro, 89 bin 900 dal dolu makaron ve 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda şebeke elebaşı dahil 27 kişi de gözaltına alındı.
KAÇAKÇILARIN AKILALMAZ YÖNTEMİ DEŞİFRE OLDU
Polis tarafından yapılan araştırmalarda; şebeke üyelerinin organize bir şekilde yurt dışından kaçak yollarla ülkeye soktukları kaçak sigaraları, Güneydoğu Bölgesi'ndeki illerden kumaş ruloları içlerine özel-gizli tertibat yaptırarak yakalanmamak adına zulaladıkları, zulalanan kaçak sigaraların tır, otobüs gibi ulaşım araçları ile 'tekstil malzemesi' adı altında İstanbul'a getirttikleri anlaşıldı. Suç ağının kente getirdiği sigara ve tütün mamüllerini burada iç piyasaya sürdüğü tespit edilirken, şüphelilerin İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 3. şahıslar adına kiralamış oldukları ikamet, işyeri ve depoları kaçak olarak sokulan sigaraları toptan şekilde depolamak adına kullandıkları ortaya çıktı. Yine aynı şebeke tarafından kiralanan bu adresleri aynı zamanda sigara imalatı yapan atölyelere dönüştürdükleri, elektrikle ve hava kompresörü ile çalışan makinelerle kaçak yollarla temin ettikleri boş makaronların içine tütün doldurarak fabrikasyon şekilde sigara ürettikleri belirlendi. Söz konusu kaçak sigara imalathanesinde, ürettikleri sigaraları ve kaçak diğer tütün mamullerini piyasada pazarlayarak büyük bir vurgun gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sigara kaçakçılarına yönelik başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.
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