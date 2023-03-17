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İstanbul merkezli 5 ilde sigara kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 5 ilde sigara kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı | Video

17.03.2023 | 09:46

İstanbul merkezli 5 ilde sigara kaçakçılarına düzenlenen operasyonlarda 61 bin paket sigara, bin 75 puro, 89 bin 900 dal dolu makaron ve 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda şebeke elebaşı dahil 27 kişi de gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sigara ve tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile etkin mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin devamında aldıkları istihbaratı değerlendirerek bu sabah İstanbul, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 29'u İstanbul olmak üzere toplam 36 adrese yapılan baskında, aralarında şebeke elebaşı ve yöneticilerinin de bulunduğu toplam 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lirayı bulan 61 bin 9 paket sigara, bin 75 puro, 2 milyon 391 bin dal boş makaron, 89 bin 900 dal dolu makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 91 kilogram 150 gram sigara tütünü, 429 kilogram 500 gram nargile tütünü, 54 elektronik sigara ve 15 elektronik sigara likidi, 4 elektronik sigara dolum makinası, 3 hava kompresörü, 1 hava kurutucu makine, 1 hava tankı ve sigara ve tütün kaçakçılığında kullanılan 10 araç ele geçirildi.

KAÇAKÇILARIN AKILALMAZ YÖNTEMİ DEŞİFRE OLDU
Polis tarafından yapılan araştırmalarda; şebeke üyelerinin organize bir şekilde yurt dışından kaçak yollarla ülkeye soktukları kaçak sigaraları, Güneydoğu Bölgesi'ndeki illerden kumaş ruloları içlerine özel-gizli tertibat yaptırarak yakalanmamak adına zulaladıkları, zulalanan kaçak sigaraların tır, otobüs gibi ulaşım araçları ile 'tekstil malzemesi' adı altında İstanbul'a getirttikleri anlaşıldı. Suç ağının kente getirdiği sigara ve tütün mamüllerini burada iç piyasaya sürdüğü tespit edilirken, şüphelilerin İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 3. şahıslar adına kiralamış oldukları ikamet, işyeri ve depoları kaçak olarak sokulan sigaraları toptan şekilde depolamak adına kullandıkları ortaya çıktı. Yine aynı şebeke tarafından kiralanan bu adresleri aynı zamanda sigara imalatı yapan atölyelere dönüştürdükleri, elektrikle ve hava kompresörü ile çalışan makinelerle kaçak yollarla temin ettikleri boş makaronların içine tütün doldurarak fabrikasyon şekilde sigara ürettikleri belirlendi. Söz konusu kaçak sigara imalathanesinde, ürettikleri sigaraları ve kaçak diğer tütün mamullerini piyasada pazarlayarak büyük bir vurgun gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sigara kaçakçılarına yönelik başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

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