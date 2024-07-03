İstanbul merkezli 6 ilde "Örgütlü tefecilik” operasyonu: 18 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 6 ilde şüpheli şahısların bir ticaret merkezinde farklı firmalar adı altında pos tefeciliği, çek karşılığı ve teminat karşılığında yüksek tutarlarda tefecilik yaparak kendilerinden borç alanları 15 milyon Türk Lirası zarara uğratıp, 6 milyar liralık kayıtsız işlem yapan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
PARA VEREREK KENDİLERİNE BORÇLANDIRDILAR
Yapılan operasyonda mercek altına alının şüpheli şahısların bir ticaret merkezinde farklı firmalar adı altında pos tefeciliği, çek karşılığı ve teminat karşılığında yüksek tutarlarda tefecilik yaparak, müşteki şahsın şüphelilerden yüzde 3 karşılığında para aldığını bunun karşılığında komisyon haricinde teminat olarak çek ve ipotek vermesi gerektiğinin söylendiği tespit edildi.
MAĞDUR OLAN BİR KİŞİ DURUMU İHBAR ETTİ
Tefeciden borç alan bir mağdur, durumu fark edip emniyete ihbar etti. İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, tefeciden borç alan müştekinin faiz karşılığı aldığı borcunu ödedikten sonra çeklerin icraya verildiğini ve teminat olarak gösterdiği İstanbul'da bulunan taşınmazları şüpheli şahısların belirttiği 3. şahıslara devrettiğini, kendisine faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yapan, tehdit ve baskı ile teminat olarak vermiş olduğu taşınmazları devralan ve yaklaşık 15 milyon TL zarara uğradığını tespit etti.
6 MİLYAR TÜRK LİRASI KAYITSIZ İŞLEM
Şüphelilerin banka hesap hareketleri ve Vergi Dairesinden alınan bilgiler üzerinde yapılan incelemelerde; şüpheli şahıslar ve firmaların vergi suçu işledikleri, ticari işlem hacimlerinin yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar TL nakit para çekim işlemi yaptıkları tespit edildi.
ŞÜPHELİLERE OPERASYON YAPILDI
Birlikte hareket ederek örgütlü bir şekilde tefecilik suçunu işledikleri değerlendirilen 4'ü cezaevinde 1'i yurtdışında olan şüpheli şahıslara yönelik İstanbul merkezli 6 ilde (İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu, Yalova) yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 60 bin dolar, 3 adet pos cihazı, 18 adet banka ve kredi kartı, 85 adet slip, 5 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 10 adet farklı şirketleri ait kaşe, 12 adet farklı şirketlere ait imzalı çek karneleri, 12 adet e-imza USB bellek, 12 adet hard disk, 4 adet tablet, 1 adet bilgisayar kasası ve 20 adet cep telefonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
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