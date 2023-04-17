İstanbul merkezli 7 ilde otomobil hırsızlarına operasyon: 12 gözaltı | Video
İSTANBUL Merkezli 7 ilde otomobil hırsızlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 17 çalıntı otomobil de ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Polis, şüphelilerin park halindeyken çaldıkları otomobiller ile aynı marka ve model hasarlı olan otomobillerin kimlik bilgilerini değiştirdikleri, hasarlı otomobilleri sözde tamir ettirmiş gibi sattıklarını tespit etti. Tahkikat sonucu şüphelilerin 17 otomobili aynı yöntemle çalıp, kimlik bilgilerini değiştirerek sattıkları ortaya çıktı. Polis çalınan otomobilleri bularak Yediemin otoparkına çekti. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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