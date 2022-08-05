İstanbul merkezli 7 ilde Özel Harekat destekli yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Çekmeköy’de hafriyat kamyonu kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05.08.2022 | 20:37
03:23
Aydın'da sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; O anlar kamerada | Video 05.08.2022 | 16:06
04:22
01:13
Kaçak silah imalathanesinden cephanelik çıktı | Video 05.08.2022 | 15:15
01:52
Hastane hastane dolaştı, şifayı tornacıda buldu | Video 05.08.2022 | 15:14
00:13
00:48
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 16 firari yakalandı 05.08.2022 | 15:02
01:05
Otomobil seyir halindeki kamyonete böyle çarptı: 2 yaralı | Video 05.08.2022 | 14:36
01:29
03:51
01:45
00:20
Dalaman’da orman yangını | Video 05.08.2022 | 12:53
00:50
Manavgat'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı | Video 05.08.2022 | 12:02
05:34
03:20
01:50
01:33
İstanbul merkezli 8 ilde dışı bahis operasyonu! | Video 05.08.2022 | 11:59
01:34
Köpeğine toz geldi diye temizlik görevlisini dövdü | Video 05.08.2022 | 11:30
05:50
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 75 şüpheli için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yasadışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayan ve Ö.G. isimli şahsın liderliğini yaptığı örgütün üyelerinin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira para trafiği olduğu tespit edilirken bu trafiğin bir kısmının Kuzey Makedonya'ya kadar uzandığı ve faaliyetlerini de İstanbul'da kurdukları paravan şirketler üzerinden gerçekleştirdikleri belirlenirken operasyonlarda çok sayıda dijital eşya ve belgeye el konuldu.