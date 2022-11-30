Video Yaşam İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 33 kişi yakalandı | Video
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 33 kişi yakalandı | Video

İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 33 kişi yakalandı | Video

30.11.2022 | 09:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 33 kişi yakalandı | Video 00:41
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 33 kişi yakalandı | Video 30.11.2022 | 09:33
Mersin’de PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 02:45
Mersin'de PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 30.11.2022 | 09:23
Kartal’da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:52
Kartal’da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 30.11.2022 | 08:39
Kartal’da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:52
Kartal’da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 30.11.2022 | 08:42
Esenler’de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı | Video 04:31
Esenler’de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı | Video 30.11.2022 | 08:39
Kars’a mevsimin ilk karı yağdı | Video 03:06
Kars'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 30.11.2022 | 08:42
Saçından sürüklediği karısının başını keserek öldürdü | Video 01:44
Saçından sürüklediği karısının başını keserek öldürdü | Video 30.11.2022 | 08:38
Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan 2 Finlandiyalıya gözaltı | Video 00:12
Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan 2 Finlandiyalıya gözaltı | Video 30.11.2022 | 08:39
6 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 01:01
6 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 30.11.2022 | 08:39
Mersin’de YPG’ye gece operasyonu | Video 02:28
Mersin'de YPG'ye gece operasyonu | Video 30.11.2022 | 08:38
Feci kaza kamerada...Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı, metrelerce yükseğe böyle uçtu | Video 00:35
Feci kaza kamerada...Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı, metrelerce yükseğe böyle uçtu | Video 29.11.2022 | 20:53
Kafasını otomobilin camına vurdu! Fatih’te kadını sokak ortasında darp etti | Video 02:43
Kafasını otomobilin camına vurdu! Fatih’te kadını sokak ortasında darp etti | Video 29.11.2022 | 16:04
Sahte doktor, inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış | Video 02:26
Sahte doktor, inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış | Video 29.11.2022 | 16:04
Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü, yalvardı: Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım… | Video 14:18
Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü, yalvardı: "Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım…" | Video 29.11.2022 | 16:07
Köpeği boğmaya çalışan caninin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Olay öncesinde köpeği merdiven boşluğuna atmış! | Video 01:36
Köpeği boğmaya çalışan caninin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Olay öncesinde köpeği merdiven boşluğuna atmış! | Video 29.11.2022 | 15:41
İzmir’den İstanbul’a borcunu almaya geldi, canından oldu | Video 03:19
İzmir’den İstanbul’a borcunu almaya geldi, canından oldu | Video 29.11.2022 | 14:42
Son Dakika: Anadolu Hisarı’nda ünlü balık restoranında korkutan yangın | Video 00:09
Son Dakika: Anadolu Hisarı'nda ünlü balık restoranında korkutan yangın | Video 29.11.2022 | 14:41
Şişli’de gecekondudaki katliamda şüphelinin cinayet sonrası kaçışı kamerada | Video 01:16
Şişli'de gecekondudaki katliamda şüphelinin cinayet sonrası kaçışı kamerada | Video 29.11.2022 | 14:08
Kaş’ta sel! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti | Video 00:41
Kaş’ta sel! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti | Video 29.11.2022 | 14:05
Kuştepe’de 3 kişinin kafasından vurularak öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı | Video 00:30
Kuştepe'de 3 kişinin kafasından vurularak öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı | Video 29.11.2022 | 13:38

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yapan suç örgütünün 33 üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara ait çok sayıda çek ve senet, ajanda ve vekaletnameler ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, tefecilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alındı. Dün sabah İstanbul merkezli Sakarya, Karabük, Muğla, İzmir, Aydın ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN MAĞDUR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda suç örgütünün 33 üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara ait çok sayıda çek ve senet, ajanda ve vekaletnameler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, çetenin, dara düşmüş kişilere faiz karşılığında para verdikleri ve vadesi gelmemiş çekleri komisyon karşılığında vadesinden önce nakde çevirerek tefecilik yaptıkları ileri sürüldü. Örgütlü şekilde tefecilik faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri anlaşıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA