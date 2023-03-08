Video Yaşam İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı | Video

08.03.2023 | 11:34

İSTANBUL merkezli 8 ilde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hala görevdeki askeri personellerin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içeriisnde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlarda aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde örgütle bağlantısı tespit edilen 28 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkez olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda hala görevde bulunan 1 binbaşı, 2 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 ihraç subay ve 18 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 25 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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