Video Yaşam İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu | Video

İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu | Video

İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu | Video
08.01.2021 | 08:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu | Video 01:32
İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu | Video 08.01.2021 | 08:54
Son dakika! Kocaeli TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video 02:01
Son dakika! Kocaeli TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video 08.01.2021 | 09:01
Son dakika! Samsun'da belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video 01:56
Son dakika! Samsun'da belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video 08.01.2021 | 08:54
Pamukkale'de art arda 5 deprem | Video 01:28
Pamukkale'de art arda 5 deprem | Video 08.01.2021 | 08:58
İstanbul Bakırköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, depodaki mazot yola aktı | Video 02:51
İstanbul Bakırköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, depodaki mazot yola aktı | Video 08.01.2021 | 08:49
Kayseri'de 30 dakika polisten kaçan şüpheli yakalanınca Benim abim de polis dedi | Video 02:55
Kayseri'de 30 dakika polisten kaçan şüpheli yakalanınca "Benim abim de polis" dedi | Video 08.01.2021 | 08:44
Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama | Video 02:51
Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama | Video 08.01.2021 | 08:43
İzmir tekerlekli sandalyeli telefonu hırsızlıkları kameralara yansıdı | Video 06:36
İzmir tekerlekli sandalyeli telefonu hırsızlıkları kameralara yansıdı | Video 07.01.2021 | 16:50
TRT EBA TV izle! 8 Ocak Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (8 Ocak Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 08.01.2021 | 07:08
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 8 Ocak 2021 Cuma ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 8 Ocak 2021 Cuma ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 08.01.2021 | 06:46
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video 04:28
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video 07.01.2021 | 17:09
Sivas'ta marketten bisküvi alan köpek kamerada | Video 01:35
Sivas'ta marketten bisküvi alan köpek kamerada | Video 07.01.2021 | 17:03
İstanbul'da trafikteki kan donduran olay kamerada! E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye aracıyla çarptı | Video 00:40
İstanbul'da trafikteki kan donduran olay kamerada! E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye aracıyla çarptı | Video 07.01.2021 | 16:56
Babam Çok Değişti 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 00:51
Babam Çok Değişti 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 07.01.2021 | 16:05
Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı! Şüphelilerin TIR'la kaçış anları kamerada | Video 02:14
Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı! Şüphelilerin TIR'la kaçış anları kamerada | Video 07.01.2021 | 15:45
Park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, o anlar kamerada | Video 00:32
Park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, o anlar kamerada | Video 07.01.2021 | 15:45
İzmir'de hurdacıların taşlı sopalı demir kapma savaşı kamerada | Video 08:15
İzmir'de hurdacıların taşlı sopalı demir kapma savaşı kamerada | Video 07.01.2021 | 15:07
Son dakika! Çorum'da büyü vahşeti! 4 patisi kesilmiş kediyi... | Video 00:57
Son dakika! Çorum'da büyü vahşeti! 4 patisi kesilmiş kediyi... | Video 07.01.2021 | 15:28
Chaple sendromunun tedavisini bulan Türk doktora tıp dünyasından övgü | Video 05:33
Chaple sendromunun tedavisini bulan Türk doktora tıp dünyasından övgü | Video 07.01.2021 | 15:09
Kocaeli'de dünya karate şampiyonu, kadınlara savunma sporları dersi veriyor | Video 03:45
Kocaeli'de dünya karate şampiyonu, kadınlara savunma sporları dersi veriyor | Video 07.01.2021 | 09:14

Atölyelerde ürettikleri ayarı düşürülmüş altınları İstanbul ve yurt genelindeki kuyumculara satarak örgütlü halde nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan şebekeye bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 103 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, son dönemde ayarı düşürülmüş sahte altınların bir suç şebekesi tarafından piyasaya sürülerek vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takiple İstanbul merkezli bir yapılanmanın, üretilen ayarı düşük altınların ülke genelindeki bazı kuyumculara satıldığını ve piyasaya sürüldüğünü saptadı. Organize olarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan şebekenin şemasını ve üyelerini tek tek tespit eden emniyet ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.


Tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 103 şüphelinin yakalanması için 130 adrese eş zamanlı baskın gerçekleşirken, operasyonlarda şebeke üyesi çok sayıda şüphelinin yakalandığı kaydedildi.


Operasyon kapsamında atölyelerde aramaların sürdüğü bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA