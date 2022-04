İstanbul merkezli kargo vurgunu: 30 milyon TL dolandırdılar | Video

Sancaktepe merkezli bir kargo şirketi, iddiaya göre Türkiye’nin dört bir yanından banka mektubu ve teminat belgesi karşılığında açtırdığı 130 adet acente sahibini toplam 30 milyon TL dolandırarak sırra kadem bastı. Türkiye’nin her bölgesinden gelen mağdurlar kargo aktarım merkezinin terk edilmiş binasını görünce gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Türkiye'de, 5 yıl önce faaliyete geçen İstanbul merkezli kargo firması, pandemide internet üzerinden yapılan alışveriş artışı nedeniyle bir anda büyüdü. Firmanın büyümesiyle firma yöneticileri, Türkiye'nin dört bir yanından banka mektupları ve 4 bin 300 dolarlık teminat belgesi karşılığında 130 tane acente açtırdı. İddiaya göre, kargo firma yetkilileri; Fatih Şahin, Fatih Şanlı, Fatih Bilgin, Ahmet Temiz'e acentelerin teminat bedelleri hesaplarına geçirildi. Kargo firması, acente teminat bedeli karşılığında işe aldıkları yüzlerce çalışanın 3 aylık hakkedişlerini vermeyince çalışanlar, firma yöneticilerini aramak istedi. Ardından firma sahiplerinin telefonlarını açmadığını fark eden çalışanlar, yöneticiler ile konuşmak için Sancaktepe'de bulunan firmanın aktarma merkezine gelince firmanın boşaltıldığını ve etrafın yağmalandığını görünce hayatlarının şokunu yaşadı. Türkiye'nin 81 ilinde açılan acenteler ve bu acentelerde çalışanlar toplamda 30 milyon TL dolandırıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen mağdurlar, ödemelerini almadan merkezi terk etmeyeceklerini ve adli süreç başlatacaklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.Manisa'da gelen vatandaşlardan Ahmet Zengin, "Acentelik adı altında saadet zinciri, Çitlikbank gibi. Teminat adı altında 4 bin 300 dolar gibi, her acente başına bu paraları alıp bize teminat bedeli kullanmayacaklarını söylediler. Sonra 'İşleyiş güzel olacak' dediler. Bize güzel vaatlerle, son model arabalarla geldiler. Biz de bunlardan acentelik aldık. Ve bu paraları yatırdık. Sonra duyduk ki işte şirket batıyor, battı gibi söylentiler çıkmaya başladı. Biz tabii inanmadık. Bunun yanında kapıda ödeme kargoları falan geliyordu. Günlük toplam Türkiye geneli olarak 1 milyona yakın kasaya hakkedişleri yatırdık. Ondan sonra baktık kapatıyor derken kimseden şirket sahiplerinden hiçbirisine, yetkililerine ulaşamayınca 'Biz şirkete gidelim' dedik. Türkiye genelindeki arkadaşlarla toplandık ve bu şirkete geldiğimizde hurdaları bırakmışlar. Burada yığınlarını bırakmışlar. İçini boşaltmışlar, şirketten kimse yok. Kapıda ödemeler de dahil 30 milyonun üzerinde bir mağduriyet var. Çalışanların maaşlarını vermemişler, şu an şirket yetkilileri kaçak. Ben Manisa Alaşehir'den geldim. Benim sadece 4 bin 300 dolar mağduriyetim var. Tabii bunun yanında araç kiraladık, personel giderleri, iş yeri kiraları, mazot, aylık hak edişlerimiz gibi toplam 200 bin liranın üzerinde mağduriyetim var." dedi.Ordu'dan gelen mağdurlardan Soner Şener ise "Gerçek merkez Rami'de, kargo şirketini buraya taşımışlar. Bu kargo firması yaklaşık 5,6 yıldır kurulmuş olan bir firma. Bize son 2,3 yıl acentelik veriliyor. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 81 ilin tamamında acentesi var. Bizim gibi mağdur olan arkadaşlar var. Tabii mağdur derken bu firma, bu pandemi döneminde biraz yükseldi. Tabii herkes evde alışveriş yapınca kargoya yüklendi ve firma biraz büyüdü. Biz de ondan faydalanmak istedik. Neticede herkes ailesini, evini, ocağını geçindirmek zorunda. Acentelik teklif ettiler, cazip geldi. Biz de bunlardan acentelik aldık. Burada en küçük bedel 3,4 bin dolarlardan başlamak üzere. TL ile söyleyeyim 50 bin lirayla 300 bin liraya kadar şu an arkadaşların acente alacakları var. Bize, dediler ki 'Arkadaşlar Karadeniz bölge kapandı' birden kapattılar. Ben Ordu'dan geliyorum, işletme babamın adına. Kendim işletiyorum. Dedim nasıl olur, içeride 3 aylık hakkedişlerimiz var. Yaklaşık benim 1 yıllık zararım 300 milyar. Zarar da ettik ama sesimizi çıkartmadık. İşte olay bugüne geldi. Bize dediler paranız ödenecek ama muhatap bulamadık. Geldik gördük ki burada hiçbir şey kalmamış. Her taraf talan olmuş. Burada gerçekten çok büyük bir mağduriyet var." diye konuştu.